

سكاكا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

اطلع محافظ القريات عبـداللـه بن صالح الجاسر على سير العمل في مستشفيات المحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقمين وجهود صحة القريات وخطتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

ونوه الجاسر خلال استقباله اليوم في مكتبه بمقر المحافظة لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور محمد بن موسى الخمعلي ، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيده للقطاع الصحي لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .

من جانبه أعرب الدكتور الخمعلي عن شكره لمحافظ القريات على توجيهاته ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة .

//انتهى//

00:49ت م

0271





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ القريات يطلع على خطة صحة المحافظة لمكافحة فيروس " كورونا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.