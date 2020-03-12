

الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

00:14ت م

0266



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله .وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:14ت م0266

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.