السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله .

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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