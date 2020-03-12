السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه عن هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظاتها ينبع والحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وواودي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح الغد بمشيئة الله تعالى .

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