السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالجوف تحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة



سكاكا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً لتخفيف الزحام على الجوامع تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا،وإنفاذا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالجوف محمد بن عمر السائح أن الصلاة ستكون في مدينة سكاكا بكل من مسجد الخير بالسليمانية ومسجد الغريري باللقائط ومسجد البراء بن عازب بالمحمدية ومسجد أبا الوكل بقارا ، فيما ستقام الصلاة في محافظة دومة الجندل في مسجد الإمام مسلم ومسجد ردة الدرع ، وفي محافظة طبرجل ستقام في مسجد أحد ومسجد السلام ومسجد أنس بن مالك ومسجد عثمان بن عفان بميقوع ومسجد تميم الداري بالفياض ومسجد سعيد بن ربيعة النباج ، وفي محافظة القريات ستقام الصلاة في مسجد ربيع ومسجد التوحيد ومسجد أم رجى ومسجد عثمان بن عفان ومسجد عبدالهادي الفندي ومسجد العجاج ومسجد حصيدة وجامع العز بن عبدالسلام وجامع السديري وجامع أم سويلم ومسجد نايف بالناصفة وجامع الدوكه بمركز العيساوية.

ودعا السائح ، الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل قيادته الرشيدة .

// انتهى //

23:55ت م

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