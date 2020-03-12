السعودية اليوم / الحكومة الأمريكية تعلق برنامج الجولات العامة في البيت الأبيض



واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

علقت الحكومة الأمريكية برنامج الجولات العامة في البيت الأبيض، بسبب تصاعد عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إنه "تم تعليق جميع الجولات العامة في البيت الأبيض مؤقتا"، لإتخاذ الحذر من انتشار فيروس كورونا.

و تتوفر هذه الجولات المصحوبة بمرشدين من الثلاثاء إلى الخميس وتقتصر الجولات العامة في البيت الأبيض على مجموعات مكونة من 10 أشخاص أو أكثر ويجب طلبها من خلال عضو في الكونغرس.

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23:46ت م

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