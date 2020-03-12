السعودية اليوم / السودان تعلق الرحلات الجوية مع ثمان دول



الخرطوم 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أوقفت السودان إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة بجائحة فيروس الكورونا وطلب من المواطنين السودانيين عدم السفر لهذه الدول إلا لضرورات قصوى.

وسمى القرار الذي أصدره وزير مجلس الوزراء عمر مانيس حسب قوائم الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية لتشمل كل من كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، اليابان وجمهورية مصر العربية.

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23:27ت م

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