

أوسلو 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات النرويجية اليوم أن شخصاً مسنّا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، في أول حالة وفاة من جراء كوفيد-19 في البلاد والثانية في الدول الاسكندينافية.

وقال مستشفى أوسلو الجامعي في تغريدة على تويتر:" إنّ الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، توفي في مستشفى أوسلو الجامعي".

// انتهى //

22:58ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.