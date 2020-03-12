السعودية اليوم / منظمة التجارة العالمية تطلب من أعضائها تأجيل اجتماعها الوزاري



جنيف 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

عدّت منظمة التجارة العالمية اليوم أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت من غير الممكن عقد مؤتمرها الوزاري المقبل الذي كان مقرّراً عقده بين 8 و11 يونيو في كازاخستان.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مذكرة بعثها إلى أعضاء المنظمة والإعلام: "إنّ عقد المؤتمر الوزاري الـ12 بين 8 و11 يونيو لن يكون ممكناً".

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القرار جاء بطلب من حكومة كازاخستان.

أضافت أنّ القرار النهائي تتّخذه الدول في اجتماع خاص للمجلس العام للمنظمة سينعقد حين تسمح الظروف.

وعلّقت المنظمة جميع اجتماعاتها إلى 20 مارس عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد موظفيها في جنيف.

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22:34ت م

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