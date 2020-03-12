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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن راشد

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب".

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