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فيروس كورونا يغلق المدارس والجامعات في تركيا

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2020-03-13

فيروس كورونا يغلق المدارس والجامعات في تركيا

لمدة ثلاثة أسابيع

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن السلطات قررت إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع، اعتبارًا من 16 مارس، وإغلاق الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وأوضح كالين، في مؤتمر صحفي أمس الخميس عقب اجتماع للوزراء في القصر الرئاسي، أن بلاده ستستعين بتقنيات التعلم عن بُعد لأجل كبح انتشار العدوى.

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وأشار إلى أن جميع الأحداث التي ستقام في تركيا، لن تسمح بدخول الجمهور حتى نهاية أبريل المقبل.

وأورد كالين أن زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان التي كانت مقررة، تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن مواطنًا تركيًا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شُخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

وأوضح أن المريض أصيب على الأرجح بمرض “كوفيد-19” خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضًا في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

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