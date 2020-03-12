صور.. ضبط 24 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحايل

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة من ضبط كميات كبيرة من أكياس الفحم المحلي المعدة للبيع والتوزيع في محافظة محايل عسير صباح اليوم.

وتم مصادرة كمية من الفحم بلغت ما يقارب 500 كيس تحتوي على 20 طنًا من الفحم بالإضافة إلى ما يقارب 4 أطنان من الحطب، كما تم مصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محضر بالمخالفة في حضور لجنة من المحافظة والبلدية والشرطة.

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وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان أنه يتم التعامل مع مخالفي أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.

وأكد الجذعان أنه يمنع الإضرار بالأشجار والتعدي على المراعي والغابات بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجذعان إلى ضرورة التعاون من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا متعمدًا للبيئة.

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