فرنسا تغلق المدارس والجامعات للحد من تفشي كورونا

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون: “إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا”.

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ووصف ماكرون تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وقال: “إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية يجب أن يبقوا في منازلهم”.

وأضاف:” أن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدمًا”.

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