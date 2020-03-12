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تعليق دوام مراكز الرعاية النهارية والتأهيل المهني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارا بتعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة، وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

ويأتي ذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا

الجديد «كوفيد 19»، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من خدماتها الإيوائية وضمان سلامتهم.