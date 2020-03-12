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استكمال مشروع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنس الحارثي من الأعمال الإنشائية في مطار الملك عبدالعزيز الجديد التي شارفت على الانتهاء بعد أن نقلت الخطوط الجوية العربية السعودية معظم عملياتها ورحلاتها إليه.



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