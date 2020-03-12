فحص 4000 شخص و2500 حالة معزولة منزليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 45 حالة في المملكة، بعد فحص نحو 4 آلاف شخص، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس.
وأوضح أنه يجب على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل مدة لا تقل أبدا عن 14 يوما، مبينا أن العزل يكون في غرفة من غرف المنزل لا يستطيع المعزول الخروج منها إلا إلى المستشفى، وأثناء ذلك يجب عليه وضع كمامة لكيلا تنتقل العدوى إن وجدت إلى باقي أفراد المكان.
- 45 حالة مصابة
- 17 ذكور
- 28 إناث
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