، وزير الصناعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة واستمع لأفكار تطوير القطاع

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوزير لدى وصوله، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية، واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشاريع لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية، فيما ناقش اجتماع مجلس الإدارة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بحضور رئيس الهيئة الملكية برؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وتم استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، كما استمع لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

واختتم الوزير "الخريف" زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة للهيئة الملكية بينبع والتي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف