، "الشؤون الإسلامية" تتفاعل مع توجيهات "آل الشيخ" وتتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - على إثر تفشي "كورونا" وخطوات محاصرته

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فيروس كورونا، وذلك بوضع معقمات لليدين عند عددٍ من الجوامع بالمنطقة.

كما وجّه المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، جميع مديري الإدارات، بمتابعة وتنفيذ توجيه الوزير حيال قصر وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في جميع الفروض، والتعميم على خطباء الجمعة بألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد عددٍ من المساجد بالمنطقة لمساندة الجوامع تخفيفاً للزحام، وتم تكليف خطباء من الخطباء المتعاونين تماشياً مع توجيه الوزير، يحفظه الله، اعتباراً من هذه الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨.

واختتم قائلاً إنه تم توجيه الأئمة بمراقبة صفوف المصلين، وجعل فاصل بينها بمقدار صف بين كل صفين في جميع المساجد في الصلوات الخمس احترازاً للوباء.فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ