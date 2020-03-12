، مركز طبي يحذر: الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن مواجهة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب دوله باتخاذ إجراءات تحدُّ من انتشار الفيروس

حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، اليوم (الخميس)، من ارتفاع خطر أن تعجز الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المركز، ومقرّه في السويد، في بيان أوردته "فرانس 24"؛ أنّ خطر تجاوز قدرة أنظمة الصحة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأسابيع القادمة يعدّ مرتفعاً.

ودعا المركز الدول الأعضاء فيها إلى وضع سلسلة إجراءات لوقف انتشار الفيروس، خاصة عبر فرض حجر صحي على حاملي الفيروس أو المشتبه فيهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، ومنع التجمعات العامة.

وأوصت بوضع مسافة أمان في أماكن العمل، وإلغاء التنقلات والاجتماعات غير الضرورية، علاوة على اتخاذ إجراءات في المدارس؛ بما في ذلك إغلاقها مستقبلًا.

وطالب المركز بإنشاء طوق صحي حول المناطق السكنية التي توجد فيها مستويات عالية من العدوى.فيروس كورونا الجديد