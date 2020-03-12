محمد بن مسعود - الدمام - مصر.. إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-12 أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب. وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة. 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 Advertisements 07:25 PM لسوء الأحوال الجوية لسوء الأحوال الجوية أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب. وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة. ، مصر.. إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية ،

المصدر : الخليج 365

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