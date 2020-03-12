، غول كورونا يغلق مطارات دولية ومحطات في روما وميلانو ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتراجع حركة الطيران مع الخارج إثر تفشّي العدوى بالفيروس

أعلنت سلطات الطيران المدني في إيطاليا، اليوم، تقليص العمل في ثلاثة مطارات دولية في العاصمة روما وميلانو، والاستعداد لإغلاقها في الأيام المقبلة نتيجة تراجع حركة الطيران مع الخارج إثر تفشي العدوى بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت شركة (مطارات روما) التي تدير مطاري العاصمة، في بيان لها: إنها أعدت خطة لتقليص العمل في محطات الركاب بمطار روما فيوميتشينو (ليوناردو دافينتشي)، ومطار (تشامبينو)، وأن ذلك أصبح ضروريًّا بعد إلغاء العديد من شركات الطيران العاملة في المطارين كثيرًا من الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا.

وأضاف البيان أنه "سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 مارس إغلاق المحطة الأولى (تيرمينال 1) في مطار (ليوناردو دا فينشي) بشكل مؤقت، بينما سيتم بعد غد الجمعة 14 مارس إغلاق محطة الركاب للرحلات المجدولة في مطار (تشامبينو) ثاني مطاري العاصمة روما.فيروس كورونا الجديد