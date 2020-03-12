ترامب: تحدثت مع ولي العهد السعودي حول وضع أسواق النفط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الوضع الحالي لأسواق النفط، معبرًا عن رضاه بتلك النتائج التي سجلت انخفاض اسعار براميل النفط.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سألته عما يحدث، فلديهم خلافات مع روسيا، وهذا ما دفع بأسعار النفط نحو الانخفاض".

وأضاف : "بوسعي أن أقول لكم إن أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار البنزين ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض الضرائب، وهذا تخفيض كبير للضرائب بالنسبة للمستهلك".

يذكر أنَّ أسعار النفط انخفضت بنحو 30% منذ يوم الاثنين الماضي في أعقاب فشل مفاوضات دول "أوبك" حول تقليص إنتاج النفط، حيث عارضت روسيا المقترح بتقليص الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل إضافياً.