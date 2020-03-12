علمت عاجل من مصادرها أن الشركة السعودية للكهرباء اتخذت إجراءات وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كرورنا وذلك لسلامة موظفيها. وبينت المصادر أن الشركة اتخذت قرارا بالسماح بالعمل عن بعد من منازل الموظفين وفقا لما يحدده الرئيس التنفيذي. وبينت المصادر وفقًا للقرار أن العمل عن بعد سوف يكون بنفس ساعات العمل الاعتيادي بالشركة، معتبرة نظام العمل عن بعد بديلًا عن الحضور والانصراف مؤكدة بالوقت نفسه أن يكون الموظف الذي يعمل عن بعد على أهبة الاستعداد للحضور إلى موقع عمله الرسمي حال تطلب وجوده في حالات الطوارئ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تعتمد العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.