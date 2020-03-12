«طقس الجمعة»: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة) المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي: إلى امتداد تأثير الرياح غدًا الجمعة إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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أشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-55 كم/ساعة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة امتار وحالة البحر مائج.

كما أوضحت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة.