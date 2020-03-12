تعليق زيارة المرضى بمستشفيات مكة المكرمة بسبب كورونا

أوقفت صحة مكة المكرمة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بكل المستشفيات العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، متمثلة في مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحة مكة المكرمة، أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بمستشفيات صحة مكة المكرمة، حيث ثم التعميم على كل المستشفيات إيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على صحة المرضى، كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورنا الجديد للحفاظ على عدم انتشار العدوى.