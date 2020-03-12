أوقفت صحة مكة المكرمة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بكل المستشفيات العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، متمثلة في مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت صحة مكة المكرمة، أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بمستشفيات صحة مكة المكرمة، حيث ثم التعميم على كل المستشفيات إيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على صحة المرضى، كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورنا الجديد للحفاظ على عدم انتشار العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق زيارة المرضى بمستشفيات مكة المكرمة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.