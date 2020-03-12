عمل المرأة والوضع الاقتصادي أهم مسببات العنف الأسري

بين نائب رئيس هئية حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الخيال خلال ورشة عمل أقيمت في منطقة الحدود الشمالية أن العنف الأسري موجود منذ القدم، وأن عدد الحالات المرصودة له في المنطقة وصلت إلى 57 حالة مسجلة لدى الجهات الرسمية.

10 نقاط

لخص مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنطقة فايز العطيفي أهم أسباب العنف الأسري بـ10 نقاط، مع الحلول المقترحة لها، وهي الحالة الاقتصادية والحل تفعيل دور الجمعيات الخيرية. والثاني، المخدرات، والحل تفعيل البرامج التأهيلية والمعالجة. وانفصال الزوجين، والحل تفعيل حماية الطفل. والرابع، الأمراض النفسية، والحل معالجة وضع المرضى النفسانيين. والخامس، قلة الوعي الثقافي، والحل تكثيف الدورات التدريبية والأبحاث الأكاديمية. والسادس، عيش الأطفال لدى زوجة الأب، والحل حضانة الأطفال عند الأم في حال وجود تعنيف أسري عليهم. والسابع، اختلاف فارق السن لدى الزوجين، والحل دورات توعوية مختصة. والثامن، سوء المحتوى الإعلامي، والحل تفعيل الدور الرقابي. والتاسع، كون المعنف من الاحتياجات الخاصة، والحل تطبيق الأنظمة المتعلقة بإيذاء هذه الفئة. والعاشر طبيعة عمل المرأة والحل دورات توعوية نوعية متخصصة.

من جهته، أكد مدير فرع هئية حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية زيد الرويلي أن رئيس هئية حقوق الإنسان وجه بإنشاء قاعدة بيانات رسمية لكل منطقة، وكذلك لمن يرغب من المتطوعين والمتطوعات كل في مجاله.