السعودية اليوم / فرنسا تعتزم غلق المدارس والجامعات للحد من تفشي فيروس كورونا



باريس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون: "إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا".

ووصف ماكرون تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل, وقال: "إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية يجب أن يبقوا في منازلهم".

وأضاف:" إن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدما".

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22:56ت م

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