السعودية اليوم / إعلان حالة الطورئ في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا



واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا،

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.

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22:27ت م

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