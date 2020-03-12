السعودية اليوم / الديوان الملكي البحريني ينعي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة



المنامة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - .

ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

// انتهى //

22:03ت م

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