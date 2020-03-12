شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عبدالرحمن بن فيصل تحقيق أداء أكاديمي قياسي في إدارة التحول للتعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

في إطار جهود جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل متمثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والكليات والمعاهد والمستشفيات لإدارة التحول للتعلم عن بعد، اتخذت العمادة عديد من الإجراءات الاستباقية لضمان حسن وكفاءة العملية التعليمية.

وذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أنه بأداء أكاديمي قياسي ‫نجحت الجامعة في بث وتسجيل 1605محاضرة محاضرة تزامنية مسجلة و 1325 غير مسجلة بالإضافة إلى 990 محادثات ومناقشات صوتية، وبلغ عدد المشاركين 78450 مشارك ومشاركة ٣ أيّام، وذلك بأن فعّلت العمادة خطة الجهوزية التقنية للتحول إلى التعلم عن بعد باستخدام أنظمة بث متطورة (زووم) ودمجها عبر نظام "بلاك بورد" لجميع أساتذة الكليات والمستشفيات والمعاهد، برخص بلغ عددها 2300 رخصة.

وتابع: "بل واستمرت في تقديم المحاضرات عن طريق التعلم عن بعد عبر الفصول الافتراضية المتزامنة و غير المتزامنة، وفق خطة تدريس المقرر المعتمدة من القسم بما يضمن إنهاء المقررات في وقتها وتحقيق نواتج التعلم. كما ووجهت الجامعة بعدم دمج الشعب عبر نظام"بلاك بورد" بما يكفل احتواء الطلبه من قِبل أعضاء هيئة التدريس وتمهيرهم على الاختبارات الإلكترونية، ودراسة إمكانية عقد مناقشات طلبة الدراسات العليا ضمن قاعة المؤتمرات التفاعلية والبث لذويهم بما يحقق الكفاءة التعليمية وفق الإجراءات والاحترازات الصحية المناسبة".

وأوضحت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد أن العمادة دعمت حصر وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق احتياجاتهم عن طريق توفير المقرر الإرشادي باللغتين العربي والانجليزية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة، كما ووفرت مكتبة إلكترونية متكاملة لفيديوهات إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبصدد إطلاق موقع IAU eLearning لتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة. وأن هذا الجهد التكاملي هو ثمرة جهود جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب الجامعة وكلياتها.