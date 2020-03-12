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السفارة تدعو السعوديين بالجزائر للتواصل معها لترتيب عودتهم

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دعت سفارة المملكة في الجزائر جميع المواطنين الموجودين في الجزائر الذين يواجهون صعوبة في الحجوزات مع شركات الطيران من أجل العودة إلى أرض الوطن إلى التواصل مع السفارة في الجزائر العاصمة وذلك لترتيب عودتهم بأقرب وقت.

وقالت السفارة: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة مواطنيها.

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