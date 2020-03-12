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وفاة امرأة بكورونا في مصر وتسجيل 13 إصابة جديدة

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2020-03-12

وفاة امرأة بكورونا في مصر وتسجيل 13 إصابة جديدة

إصابة 10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، وفاة امرأة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، كما أكدت تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس.

وصرح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، بأنه تم تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 6 حالات دون أي أعراض من مخالطي الحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

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وأوضح أن الحالات الجديدة شملت 10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة.

ولفت إلى أن سيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، فارقت الحياة بعد أن عانت من التهاب رئوي حاد صباح يوم الأربعاء 11 مارس متأثرة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة عن مغادرة 12 حالة مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة.

وأفاد مجاهد بأن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر حتى 12 مارس، بلغ 80 حالة بينهم 20 تماثلوا للشفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة فقط (سيدة مصرية ومواطن ألماني).

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