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تخصصي الرياض يعلق على التسجيل المتداول بشأن كورونا: حمل مبالغات ومغالطات
ناشد الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لأحد الأطباء في المستشفى حول فيروس كورونا في المملكة حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.
وعلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد الأطباء العاملين في المستشفى، والذي يتحدث فيه عن فيروس كورونا في المملكة.
وأوضح المستشفى أن التسجيل الصوتي المذكور حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاه فيروس كورونا، داعيًا إلى عدم الاعتماد على رسائل غير صادرة من الحساب الرسمي للمستشفى على تويتر.
وكان تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي، يدعو فيه المجتمع لترك التجمعات والابتعاد عنها وعدم الصلاة في المساجد خلال فترة ارتفاع معدل اكتشاف الحالات المصابة.
وتابع الطبيب أن المستشفى ألغى الكثير من العمليات وأغلق عدة بوابات ويتخذ إجراءات مشددة على الزوار والمراجعين للفحص، مضيفًا أنه يمكن العودة للحياة الطبيعية حين تقل نسبة رصد الحالات، وهو ما وصفه المستشفى بالمبالغة والمعلومات المغلوطة.
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