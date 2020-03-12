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شكرا لقرائتكم حافلات لنقل المواطنين السعوديين من الكويت إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حافلات لنقل المواطنين السعوديين من الكويت إلى المملكة
عبر منفذ الخفجي الحدودي
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
تستعد سفارة المملكة في الكويت لتسيير حافلات لنقل المواطنين السعوديين من الكويت إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الخفجي الحدودي.
وأوضحت السفارة لـ”متابعات الخليج 365” عبر اتصال هاتفي، أنها تستعد لنقل المواطنين الى محافظة الخفجي.
وتابعت سفارة المملكة بالكويت: “من يريد السفر عليه الحضور إلى مقرها غدًا بعد صلاة الجمعة وعليه اصطحاب جواز سفره او الهوية الوطنية على أن يتم تسيير الرحلات فترة العصر”.
وتأتي هذه الجهود ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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