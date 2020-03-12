إصابة كبير مستشاري مرشد إيران خامنئي بفيروس كورونا

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب اليوم الخميس، علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، “خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية”، مضيفة أن العدوى انتقلت إليه وهو في الحجر الصحي الآن.

Advertisements

إلى ذلك، أفادت الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواءً صُنع محليًا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتة إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل، موضحة أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر