- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزوجته صوفي؛ نفسيهما بعد أن أصيبت "صوفي" بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا، بحسب ما ذكر بيان رسمي اليوم (الخميس).
وأوضح البيان أن الطبيب نصح رئيس الوزراء بمواصلة أنشطته اليومية مع مراقبة نفسه؛ نظرًا لعدم ظهور أي أعراض عليه، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه زيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي.فيروس كورونا الجديد رئيس الوزراء الكندي
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 09:22 PM
يعمل من المنزل انتظارًا لنتائج الاختبار الذي أجري لها
عزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزوجته صوفي؛ نفسيهما بعد أن أصيبت "صوفي" بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا، بحسب ما ذكر بيان رسمي اليوم (الخميس).
وأوضح البيان أن الطبيب نصح رئيس الوزراء بمواصلة أنشطته اليومية مع مراقبة نفسه؛ نظرًا لعدم ظهور أي أعراض عليه، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه زيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي.
، رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على زوجته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.