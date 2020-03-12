- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي
البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-12
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:17 PM
أبلغت واشنطن بالحالة
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.
، البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.