

نيودلهي 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

قال وزير صحة ولاية هندية اليوم الخميس: إن رجلا يبلغ من العمر 76 عاما أصبح أول شخص في الهند يموت بسبب فيروس كورونا.

وكتب وزير الصحة في ولاية كارناتاكا الهندية بي سريرامولو، ، في تغريدة على تويتر أن السلطات تتخذ حاليا إجراءات تتبع المخالطين له والعزل وإجراءات أخرى تتعلق بالأمر.

// انتهى //

21:37ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.