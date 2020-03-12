السعودية اليوم / مدني تبوك يتأهب لتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول في مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة



تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ‏تأهبها واستعداداتها ‏لتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول وتسخير إمكانياتها البشرية والآلية كافة في مدن ومحافظات ومراكز وهجر المنطقة، بمشاركة جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عقد اليوم اجتماع للجنة في مدينة تبوك واللجان الفرعية بالمحافظات للوقوف والمتابعة من قبل جميع أعضاء اللجنة حسب مايتطلبه الموقف من احتياطات لازمة وتسخير الامكانيات كافة من جميع الجهات الحكومية بكل محافظة وفي المراكز والقرى والهجر التابعة لها .

ونبهت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع عدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سائلين الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

//انتهى//

21:33ت م

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