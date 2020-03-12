السعودية اليوم / المغرب تقرر إلغاء الرحلات الجوية والبحرية مع أسبانيا بسبب فيروس كورونا



الرباط 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

قررت المملكة المغربية، بالتشاور مع السلطات الإسبانية، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع العاهل الإسباني فيليبي السادس، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين رئيسي حكومتي البلدين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية بهما بغية التنسيق من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

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21:21ت م

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