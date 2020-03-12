السعودية اليوم / الفلبين تعلن ثلاث وفيات جديدة بسبب كورونا وتفرض حجرا صحيا على مانيلا



مانيلا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

توفي ثلاثة أشخاص آخرون بسبب فيروس كورونا المستجد في الفلبين اليوم, وقررالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي فرض حجر صحي على مستوى مجتمعي في منطقة العاصمة مانيلا لمدة شهر، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب (كوفيد- 19) في الفلبين وصل إلى خمس حالات منذ فبراير حيث وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 52 حالة.

وأعلن دوتيرتي عبر التلفزيون فرض الحجر الصحي المجتمعي في كامل منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة، وبلدية واحدة، ويبلغ مجموع سكانها حوالي 13 مليون نسمة.

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21:20ت م

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