السعودية اليوم / البرلمان الجزائري يعلق نشاطاته بسبب فيروس كورونا



الجزائر 17 رجب 1441 هجري الموافق 12 مارس 2020 م واس

قرر البرلمان الجزائري اليوم، تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمجلس، أن رئيس البرلمان سليمان شنين، قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مبرمجة خلال الأيام القادمة إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا.

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20:44ت م

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