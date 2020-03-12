السعودية اليوم / إيقاف حركة القطارات بمصر لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة السكك الحديدية بمصر إيقاف الرحلات على الخطوط كافة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على أرواح الركاب.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى حادث التصادم الذي وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس وأسفر عن إصابة 13 شخص بإصابات متوسطة.

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20:42ت م

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