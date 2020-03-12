السعودية اليوم / عمان تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا



مسقط 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا / كوفيد - 19 / لمواطن عماني يخضع حاليا للعلاج بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح (۱۹) حالة (۱۷) حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة.

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20:42ت م

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