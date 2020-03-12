السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ أولى دوراتها التدريبية عن بُعد للمجتمع



نجران 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

نفّذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد للمجتمع بعنوان "أساسيات الأمن السيبراني".

وهدفت الدورة التي قدمها مدير إدارة الأمن السيبراني بالجامعة سعد القرني إلى إكساب المتدرب المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنه من فهم المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وأنواع التهديدات، وكيفية الحماية منها لتحقيق مستوى عال ٍ من الأمان.

واشتملت الدورة على عدة محاور تمثلت في مقدمة للأمن السيبراني، وأهميته، والبيانات التي يجب حمايتها، والتهديدات والهجمات السيبرانية، وأنواع الأخطار والتهديدات السيبرانية.

وكانت الجامعة واستشعاراً من دورها المجتمعي وحرصها على استمرارية تقديم الدورات التدريبية للمجتمع، قامت ممثلة في عمادة تقنية المعلومات بتطوير بوابة التدريب من نظام مخصص للتسجيل في الدورات إلى نظام بث وإدارة الدورات عن بُعد، حيث يشمل التسجيل وإدارة الدورة والتحضير وبثها أون لاين، وإصدار الشهادة بشكل إلكتروني.

//انتهى//

20:37ت م

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