شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: «الانتقالي الجنوبي» يحظى بتقدير المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، أن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحظى بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات.

وشدد عبر "تويتر"، على أن المملكة تعمل وبكل ما يمكن من جهود مع طرفي اتفاق الرياض لتنفيذه من أجل تحقيق ودعم الأمن والاستقرار والتنمية.