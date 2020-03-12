شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل القمتين «السعودية- الإفريقية» و«العربية- الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، تأجيل عقد القمتين "السعودية- الأفريقية"، و"العربية- الأفريقية"، اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام الجاري، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن ذلك حرصا من حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.