شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في محل أثاث بأبها .. ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني أبها حريقا اندلع في محل أثاث في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار ، وتم إخلاء السكان احترازيا، بسبب سقوط إنارة ذات حرارة عالية على قماش و اسفنج، دون إصابات ولله الحمد.

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