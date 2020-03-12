شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في «نور» والان نبدء بالتفاصيل

قالت ابتسام الشهري المتحدث باسم وزارة التعليم إنه نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

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