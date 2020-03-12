اخبار السعوديه

حريق يلتهم محل أثاث ويخلي السكان بعمارة سكنية بأبها

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم حريق يلتهم محل أثاث ويخلي السكان بعمارة سكنية بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-12

حريق يلتهم محل أثاث ويخلي السكان بعمارة سكنية بأبها

متابعات الخليج 365 - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها إخماد حريق اندلع في محل أثاث بعمارة سكنية من ثلاثة أدوار.

Advertisements

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر: إن مدني أبها أخمد حريقًا اندلع في محل أثاث في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضافت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخلاء السكان احترازيًا، بسبب سقوط إنارة ذات حرارة عالية على قماش وإسفنج، دون إصابات ولله الحمد.

تابعنا على 8c99f4d9ea.jpg تواصل معنا علىabfa7d6626.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم محل أثاث ويخلي السكان بعمارة سكنية بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا