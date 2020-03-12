حريق يلتهم محل أثاث ويخلي السكان بعمارة سكنية بأبها

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها إخماد حريق اندلع في محل أثاث بعمارة سكنية من ثلاثة أدوار.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر: إن مدني أبها أخمد حريقًا اندلع في محل أثاث في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضافت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخلاء السكان احترازيًا، بسبب سقوط إنارة ذات حرارة عالية على قماش وإسفنج، دون إصابات ولله الحمد.

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